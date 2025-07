Officiel ‍: Un grand espoir français signe à Burnley

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, Burnley a annoncé la signature de l’international espoirs français Loum Tchaouna. L’attaquant, qui a disputé l’Euro avec l’équipe de Gérald Baticle cet été, quitte la Lazio et rejoint la Premier League pour 14 millions d’euros. « Le Burnley Football Club est ravi d'annoncer l'arrivée de l'ailier français U21 Loum Tchaouna en provenance de la SS Lazio pour un montant non divulgué. L'attaquant de 21 ans a signé un contrat de cinq ans et arrive dans l'East Lancashire avec déjà 130 matchs à son actif en Serie A, Ligue 1 et Ligue 2 » se réjouit le club anglais, récemment promu en Premier League, sur son site internet.

We are delighted to announce the arrival of France U21 winger Loum Tchaouna from S.S Lazio for an undisclosed fee.



The exciting winger becomes Burnley’s fourth signing of the summer transfer window 🤝 pic.twitter.com/6saYHc3TUG