Officiel ‍: Newcastle s'offre Anthony Elanga pour 65 ME

La Premier League possède des moyens XXL au mercato et cela se voit encore plus dans les transferts entre clubs anglais. Anthony Elanga illustre bien cette flambée des prix. L'ailier suédois de 23 ans quitte Nottingham Forest pour Newcastle et une somme proche des 65 millions d'euros. Les Magpies ont annoncé la nouvelle ce vendredi sur leurs réseaux sociaux. L'ancien joueur de Manchester United s'engage avec Newcastle pour 5 ans où il jouera la Ligue des champions dans quelques semaines.

Welcome to Newcastle, Anthony! ⚡️



We have completed the signing of winger Anthony Elanga from Nottingham Forest on a long-term deal. pic.twitter.com/AkLUEPE5Qg