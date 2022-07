Officiel : Mohamed Salah prolonge à Liverpool

Contrairement à Sadio Mané, transféré au Bayern Munich, Mohamed Salah ne quittera pas Liverpool cet été. L’attaquant égyptien, dont le contrat devait expirer en 2023, a finalement prolongé après de longs mois de discussions et de désaccord. Les Reds ont en effet annoncé la signature d’un nouveau bail longue durée sans donner plus de détails. Mais selon la presse anglaise, l’ancien joueur de Chelsea s’est engagé jusqu’en 2025, avec un salaire d’environ 400 000 euros par semaine ! C’est dire à quel point Liverpool tenait à son buteur.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays