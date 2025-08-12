Officiel ‍: Manchester City envoie Jack Grealish à Everton

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Ce qui était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines est désormais officiel. Jack Grealish quitte Manchester City pour Everton sous la forme d'un prêt.

L'ailier gauche britannique n'était plus en odeur de sainteté chez les Skyblues. Après une saison très compliquée passée, en grande majorité, sur le banc des remplaçants, le natif de Birmingham se cherchait un nouveau club pour rebondir. La perspective de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'Angleterre de Thomas Tuchel était bien trop forte pour passer la saison à venir à l'écart de la formation de Pep Guardiola.

Comme l'indique le communiqué d'Everton, Jack Grealish arrive sous la forme d'un prêt, tandis que Fabrizio Romano complète en indiquant que le contrat dispose d'une option d'achat de 57 millions d'euros. Un montant loin des 117,5 millions d'euros dépensés par les Cityzens pour le faire venir d'Aston Villa en 2021. Celui qui portait le numéro 10 sur son maillot à Manchester City revêtira le 18 chez les Toffees, un numéro qu'a porté autrefois Wayne Rooney dans ce même club.