Officiel ‍: Liverpool lance son mercato avec Frimpong

Liverpool tient le successeur de Trent Alexander-Arnold. Pour remplacer le latéral droit transféré au Real Madrid, le champion d’Angleterre a officiellement recruté Jeremie Frimpong (24 ans). L’international néerlandais arrive en provenance du Bayer Leverkusen dans le cadre d’une opération à 35 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. La recrue des Reds pourrait être rejointe par son ancien coéquipier Florian Wirtz, qui fait l’objet de négociations entre les deux clubs.

We have agreed the signing of Jeremie Frimpong from Bayer Leverkusen 🙌🔴