Officiel : Leicester a trouvé le successeur de Claude Puel

Deux jours après le limogeage de Claude Puel, Leicester a nommé Brendan Rodgers pour lui succéder. L’entraineur nord-irlandais a quitté avec effet immédiat le Celtic Glasgow, qu’il entrainait jusqu’à présent, et où il sera remplacé par Neil Lennon. Rodgers avait précédemment dirigé Liverpool, et il sera aidé dans sa tache à Leicester par Kolo Touré, l’ancien défenseur d’Arsenal qui était déjà son adjoint au Celtic.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝#WelcomeBrendan