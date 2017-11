Officiel : David Moyes nommé entraineur de West Ham

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ancien entraineur d’Everton et de Manchester United, mais aussi de la Real Sociedad et de Sunderland plus récemment, David Moyes débarque au chevet de West Ham, qui vient de limoger Slaven Bilic. 18e du classement, le club londonien a recruté le technicien pour seulement six mois, avec donc pour seul objectif de maintenir les Hammers en Premier League.