Officiel : Carvalhal nommé manager de Swansea

Ce jeudi, Swansea City a annoncé la nomination de Carlos Carvalhal en tant que manager. Le Portugais, qui s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une année supplémentaire en option, prend la succession de l’entraîneur-joueur Leon Britton, coach intérimaire depuis le départ de Paul Clement le 20 décembre dernier.

Passé sur les bancs du Sporting Portugal, du Bestikas et plus récemment de Sheffield Wednesday, le technicien de 52 ans aura pour mission de décrocher le maintien pour les Swans, derniers de Premier League et qui viennent de prendre une leçon à Liverpool (5-0) mardi.

We are delighted to confirm the appointment of Carlos Carvalhal as the club’s new manager.



