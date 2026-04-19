PSG : Fabian Ruiz de retour dans le groupe contre l'OL

OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

Bien entendu qu'il faisait mieux il suffit de savoir compter espèce de bourrique que tu es , pourquoi il est parti ?? Parceque pas soutenu par cette direction en bois et ces joueurs dépourvue de leader d'équipe depuis le départ de rabiot ... si seulement la direction avait posé ses couille et tapé du poing sur la table quitte a envoyer les U19 ou les U17 si ils étaient pas motivé..de zerbi la terre entière le veux comme coach lui il allait pas se rendre malade il a pris ses affaires il sest taillé , et il a bien fait vue le bourbier tant pis pour nous, mauvaise gestion de la direction sur la cas rabiot déjà... puis sur le cas de zerbi ensuite ,on etait 2eme quand il etait la ..tu crois qu'avec beye les mecs comme rabiot et greenwood vont venir ?? Ils étaient venu pour lui..