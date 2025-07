Officiel ‍: Arsenal s’offre l'Espoirs espagnol Mosquera

Affaibli en l’absence de Gabriel la saison dernière, Arsenal a retenu la leçon. Le club londonien a renforcé sa charnière centrale avec la signature de Cristhian Mosquera (21 ans). Le défenseur s’est officiellement engagé avec les Gunners jusqu’en 2030. Le transfert de l’international Espoirs espagnol en provenance du FC Valence devrait coûter 20 millions d’euros (bonus compris).

Building from the back.



Cristhian Mosquera is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/ySYdBYXPY7