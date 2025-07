Officiel ‍: Arsenal s'offre Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

C'était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines et c'est désormais officiel : Kepa Arrizabalaga signe à Arsenal. Après deux saisons passées en prêt, successivement au Real Madrid puis à Bournemouth, le portier espagnol de 30 ans a définitivement fait ses valises et a quitté Chelsea pour rejoindre le rival londonien de Premier League.

Une recrue intéressante pour les Gunners qui ont dépensé à peine 6 millions d'euros - soit le montant de sa clause libératoire - pour s'offrir leur gardien numéro 2. Dans le communiqué officiel, Mikel Arteta a fait savoir son enthousiasme quant au recrutement du gardien qui détient toujours le record du transfert le plus couteux de l'histoire. « Nous sommes ravis d'accueillir Kepa. C'est un joueur que nous connaissons, pour l'avoir affronté à de nombreuses reprises ces dernières saisons. Il apporte une riche expérience, dont ses coéquipiers bénéficieront, et il a une réelle soif de victoire », a indiqué l'entraineur espagnol.

Welcome to The Arsenal, Kepa Arrizabalaga ❤️