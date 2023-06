Officiel ‍: Ange Postecoglou sur le banc de Tottenham

En quête d’un nouvel entraîneur pour préparer la saison à venir, Tottenham a trouvé son bonheur. Les Spurs ont officialisé ce mardi la signature d’Ange Postecoglou. L’ancien entraîneur du Celtic Glasgow a signé un contrat de 4 ans en faveur du club présidé par Daniel Levy, lequel s’est dit ravi de la signature de Postecoglou qui va « apporter une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif » à l’ancienne équipe d’Antonio Conte.

