Odsonne Edouard sous pression, il lâche 23.000 euros contre ce bad-buzz

Par Guillaume Conte

Le football français Odsonne Edouard, ancien du PSG et désormais à Crystal Palace, a été rattrapé par une sale affaire. Son club s'est énervé devant le comportement de son joueur, qui a fini par payer.

Footballeur formé au Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard a attendu de passer de l’autre côté de la Manche pour voir sa carrière décoller. Il faut dire qu’en France, l’attaquant n’était clairement plus le bienvenu en raison de sa mauvaise réputation. Alors qu’il n’était que prêté par le PSG à Toulouse, le natif de Kourou en Guyane s’était fait remarquer de terrible manière. En février 2017, il avait tout simplement tiré de sa voiture sur un passant avec un airsoft gun, un pistolet à air comprimé. La victime de 58 ans, qui se promenait simplement dans le quartier du Busca, a été blessée à l’oreille et est devenu sourd de cette oreille. Pour ne rien arranger, Odsonne Edouard avait fait accuser un de ses coéquipiers, Mathieu Cafaro, avant que la police ne fasse la lumière sur cette affaire.

Odsonne Edouard fait le mort pour ne pas payer

Condamné pour violence ou menace avec arme, Edouard avait écopé de quatre mois de prison avec sursis, et 23.539 euros de dommages et intérêts à la victime. Depuis le jugement définitif, le joueur professionnel et ses avocats ne donnaient aucun signe de vie, et laissaient donc la victime sans les indemnités prévues par la justice. Transféré pendant l’été à Crystal Palace, Odsonne Edouard voyait pourtant son salaire passer à 1,7 million d’euros par an. Ce mutisme devant le jugement a fini par agacer la victime, qui a décidé de hausser le ton, demandant notamment au club de Toulouse de faire bouger les choses, et alertant finalement la presse. Forcément, la publicité autour de cette condamnation non respectée est parvenu jusqu’aux oreilles des dirigeants de Crystal Palace, qui ont, selon 20 Minutes, fait comprendre à leur joueur qu’il serait bon de régler ce problème rapidement.

Et comme par magie, la victime a reçu la somme qu’elle attendait depuis des mois quelques jours plus tard, récupérant les 23.539 euros d’indemnités Et s’il n’est pas toujours bon de tout étaler dans la presse, pour le coup, le bad buzz provoqué par ce comportement peu louable et qui est parvenu jusqu’aux oreilles des tabloïds, a fait son effet. « Cela a été un parcours d’obstacles pour récupérer ce qui est une petite somme pour lui, c’est infinitésimal comparé à son salaire. En Angleterre, le foot est un sport de gentlemen, ce genre d’affaires n’est pas le style de choses appréciées », a glissé l’avocat de la victime, persuadé que le fait d’ébruiter cette affaire a fait réagir Crystal Palace, puis l’attaquant français.

Le pressing anglais, ça marche sur Edouard

Crystal Palace striker Odsonne Edouard pays £20,000 in compensation https://t.co/NVV06eG9CZ via @MailSport — northern exiled (@busboy67) October 9, 2021

Cela semble en effet être le cas, puisque le Daily Mail et la presse anglaise expliquent même que c’est en parvenant à joindre les dirigeants de Crystal Palace que les choses ont pu être réglées rapidement. Une attitude qui ne grandit en tout cas pas Odsonne Edouard, repris de volée comme il se doit sur les réseaux sociaux. « Quand tu es impliqué dans ce genre d'affaires, la moindre des choses est de faire patte blanche en payant le plus vite possible », « tirer sur un innocent avec un pistolet. Et ne montrer aucun remord, quel genre d’homme est-ce », a notamment eu droit l’attaquant de Crystal Palace, dont le geste puis le comportement après celui-ci ont beaucoup choqué sur les réseaux.