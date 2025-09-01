Newcastle, craque, Alexander Isak rejoint Liverpool pour 150ME ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le dernier jour du deadline day commence par un coup de tonnerre en Premier League. Newcastla a finalement accepté de transférer Alexander Isak à Liverpool contre 150 millions d'euros.

Après avoir refusé pendant des semaines les différentes propositions des Reds pour son attaquant vedette, lequel s'était mis en grève pour aboutir à son transfert, Newcastle dit oui à la dernière proposition de Liverpool. En échangé d'un chèque de 150 millions d'euros, les Magpies ont autorisé qu'Isak fasse le court voyage jusqu'à Liverpool afin de passer sa visite médicale ce lundi matin et signe son nouveau contrat qui le liera jusqu'en 2031 avec le club de la Mersey.

BREAKING! Liverpool and Newcastle have come to an agreement for the transfer of Alexander Isak with Sky Sports News understanding Liverpool will pay a fixed fee of £125m, a British record transfer for the Swedish striker 📝 pic.twitter.com/l2JVsnqITG — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2025

Rien que pour recruter Alexander Isak, Hugo Ekitiké et Florian Wirtz, l'actuel leader de la Premier League aura dépensé 375 millions cet été. A 25 ans, l'attaquant international suédois devient le joueur le plus cher de la Premier League et va devoir assumer une énorme pression sur les épaules. Car c'est peu dire que son attitude a choqué beaucoup de monde en Premier League, et pas uniquement à Newcastle.