Newcaste vire Steve Bruce, premier acte signé l'Arabie Saoudite !

C'est le premier acte fort depuis le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite, Steve Bruce, le manager des Mapgies a quitté le club.

Actuel 19e de Premier League, Newcastle ne veut pas jouer avec le feu pendant trop longtemps, les investisseurs saoudiens ne souhaitant pas investir dans un club relégué en Championship en fin de saison. Ce mercredi, les responsables des Magpies ont donc confirmé une rumeur qui circulait depuis le rachat du club, à savoir le départ de l'actuel entraîneur, le célèbre Steve Bruce. « Newcastle confirme que Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur-chef suite à un accord mutuel. Le club tient à exprimer sa gratitude à Steve pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l'avenir », indique le NUFC, qui n'a pas encore dévoilé le nom du successeur de Steve Bruce.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.