MU : Un favori surprise et deux Français outsiders pour remplacer Mourinho

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Ce mardi matin, Manchester United a surpris tout le monde en annonçant le départ de José Mourinho, lequel a tout simplement été viré par les dirigeants anglais. Désormais, la question est de savoir qui va prendre les rênes de l’équipe, toujours en lice en Ligue des Champions et qui peut encore accrocher le top 4 en Premier League. A la surprise générale, le grand favori serait Ole Gunnar Solskjaer. D’après les informations du Telegraph, l’ancien attaquant norvégien devrait être nommé coach intérimaire jusqu’à la fin de la saison dans les prochains jours.

A plus long terme, quatre noms se dégagent et notamment celui de Zinedine Zidane. Régulièrement ces derniers mois, l’ancien coach du Real Madrid a été associé à Manchester United, mais la présence de José Mourinho à Old Trafford rendait l’arrivée de « Zizou » impossible. La place est désormais libre. Une place que pourrait également convoiter Laurent Blanc, sans club depuis son départ du PSG et que l’état-major mancunien apprécie depuis son parcours chez les Red Devils (2001-2003), où il a terminé sa carrière. Ces dernières heures, les noms d’Antonio Conte et de Michael Carrick sont également cités à Manchester United, où la pression est à son maximum à deux mois du choc face au PSG. Mais l'ancien milieu de terrain anglais devrait se contenter du rôle d'entraineur provisoire, en attendant l'élu.