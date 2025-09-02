MU ‍: Ruben Amorim, trop beau pour être viré

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Malgré la victoire face à Burnley, la position de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United est très précaire. Pour Jamie Carragher, le Portugais aurait même déjà été viré s'il n'était pas aussi… beau et charismatique.

L'histoire récente de Manchester United n'est pas particulièrement faste. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, les supporters mancuniens ont dû subir les nombreux échecs successifs qui ont mené jusqu'à aujourd'hui. Recruté pour tenter de redresser la barre, Ruben Amorim a bien du mal à retrouver une dynamique positive. Et la crise aurait pu être encore plus profonde si Bruno Fernandes n'avait pas inscrit le but salvateur sur pénalty à la 97e minute du dernier match des Red Devils contre Burnley (v. 3-2). Fragilisé par les récents résultats, l'entraineur portugais est toutefois encore bien en poste. Et pour Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool, il y a une raison bien particulière à son maintien sur le banc.

Ruben Amorim est trop beau et charismatique

Man United recrute un gardien de but international belge https://t.co/EYcY9z74EA — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2025

« Arrête de parler, tais-toi. S'il gagnait, on dirait tous : 'Quel personnage !' En y repensant, je me dis que si Amorim n'avait pas été aussi charismatique lors de la conférence de presse, s'il n'avait pas été aussi beau, il aurait peut-être perdu son emploi bien plus tôt. Quand on voit les résultats, ils sont catastrophiques. (...) Penser que ce gars (Amorim, ndlr) a toutes les clés pour ramener Manchester United au sommet alors qu'il y a des entraineurs plus expérimentés que lui qui ne visent même pas le titre… Il y a plein de meilleurs entraineurs que lui en Premier League, et je pense que ça va être difficile pour lui de renverser la situation », a sèchement déclaré Carragher sur la chaîne YouTube de The Overlap.

Pour l'ancien défenseur britannique, reconverti en tant que consultant, Ruben Amorim n'a en tout cas pas du tout l'expérience suffisante pour redresser la barre et ramener Manchester United où il doit être.