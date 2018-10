MU : Pogba est « minable », cette légende frappe fort !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Depuis plusieurs jours, on ne parle que des tensions entre José Mourinho et Paul Pogba du côté de Manchester United. Il faut dire que la crise semble profonde, la défaite contre West Ham samedi en est une preuve. Et si Outre-Manche, nombreux sont les observateurs à tomber sur José Mourinho, la légende anglaise Alan Shearer a pris tout le monde à contrepied. Selon lui, le fautif n°1 dans cette histoire, c’est bel et bien l’international français de 25 ans…

« Tout n’est pas à mettre sur le dos de José Mourinho. Ce n’était pas comme ça quand j’ai débuté ma carrière. Le club avait le pouvoir, comme le patron. Maintenant, les joueurs ont le pouvoir. Paul Pogba est le plus gros transfert du club. Même s’il a gagné la Coupe du monde, il n’est même pas digne de faire les lacets des légendes qui ont joué à Old Trafford. Il était encore minable contre West Ham (1-3). Il était si mauvais que Mourinho a dû le faire sortir car il n’apportait rien. S’il cherche à faire virer le manager, il ferait mieux de se concentrer sur son boulot de footballeur. Il résume tout ce qui ne va pas à United » a lâché dans The Sun un Alain Shearer très dur à l’égard de Paul Pogba. L’ego surdimensionné du Special One appréciera…