MU : Pierre Ménès allume Mourinho, plus riche mais moins fort

La dernière défaite de Manchester United face à Liverpool a été fatale à José Mourinho, viré sans concession par les Red Devils en début de semaine.

Une suite logique à une situation qui devenait invivable dans le vestiaire, encore et toujours en raison de ses conflits latents avec les stars des équipes qu’il entraine. Ce n’est donc pas une surprise pour Pierre Ménès de voir José Mourinho peiner à s’installer dans la durée au sein de ses clubs, le consultant de Canal+ notant que le « Special One » inspiré et toujours vainqueur des débuts n’était plus vraiment au rendez-vous.

« Il a très mal fini au Real Madrid, où Cristiano Ronaldo ne voulait plus en entendre parler, idem à Chelsea, avec Eden Hazard, et donc à Manchester United, avec Paul Pogba. C’est une constante chez lui de toujours se fâcher avec les stars de l’équipe. Probablement parce qu’il ne supporte pas de ne pas être le seul à attirer la lumière. Sans oublier ses méthodes et le «jeu» qu’il prônait. Ses clubs ont toujours eu du mal à se remettre des dommages causés par son passage. Ole Gunnar Solksjaer aura certainement des idées de jeu supérieures pour affronter le PSG en 8e de finale de la Ligue des champions. Et avec des joueurs comme Pogba, Mata, Martial, Lukaku ou Sanchez, il y a moyen de montrer autre chose que ce football déprimant. Reste que si, avec ce nouveau renvoi, José Mourinho est encore plus riche financièrement, sa réputation d’entraîneur est, cette fois-ci, vraiment ternie », a assuré Pierre Ménès dans les colonnes de Cnews. S’il a en effet de quoi voir venir financièrement, le Portugais va peut-être attendre un peu avant de rebondir, alors qu’il a bouclé un vaste tour des clubs européens de prestige ces dernières années.