MU : Mourinho en danger, Zidane aurait commencé à travailler

Alors que José Mourinho semble encore une fois en danger du côté de Manchester United, , surtout après la gifle prise ce lundi soir contre Tottenham, Zinedine Zidane aurait déjà débuté son travail de sape.

Manchester United vit un début de saison compliqué. Et après la triste défaite face aux Spurs à Old Trafford (0-3), les critiques à l'encontre de José Mourinho vont encore s'amplifier. Les reproches des anciens joueurs augmentent la tension autour de l'entraîneur portugais. Et Lee Sharpe estime même que MU doit se séparer du Special One pour engager Zinedine Zidane, le « candidat idéal ». Disponible après avoir quitté le Real Madrid en juin dernier, le coach français se ferait petit à petit à l'idée de retrouver un banc à Manchester.

Selon CaughtOffside, le champion du monde 98 aurait même déjà contacté deux Red Devils, à savoir Paul Pogba et Anthony Martial, pour leur dire de rester en Premier League pendant ce mercato. Tous les deux en froid avec Mourinho, même si le milieu de terrain a récupéré le brassard de capitaine, ils pousseraient pour l'arrivée de Zizou. Alors que la relation entre Mourinho et Ed Woodward, le vice-président exécutif de United, est très froide, Zidane pourrait bien être l'homme de la situation, lui qui vient de remporter trois Champions League de suite au Real.