MU : Martial est le nouveau Ronaldo, il reçoit un hommage colossal

Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Anthony Martial est dans une forme resplendissante à quelques jours d’affronter le Paris Saint-Germain. Encore buteur ce week-end face à Fulham, le Français fait l’unanimité dans le vestiaire de Manchester United. La preuve, il est carrément considéré par ses partenaires comme le nouveau Ronaldo. Interrogé par RMC Sport, l’Espagnol Juan Mata lui a rendu un bel hommage qui lui fera assurément très plaisir, alors que beaucoup ont pu douter de lui par le passé.

« Ce que je peux dire d'Anthony (Martial) ? Que je l'aime ! À chaque fois que je joue avec lui, j'essaie de lui donner le ballon. C'est un joueur différent. Le but qu'il a marqué contre Fulham, peu de joueurs peuvent le mettre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Ronaldo français. Il me rappelle l'ancien Ronaldo, le Brésilien, celui qui faisait de longues courses, gagnait son duel, et marquait. C'est un très bon finisseur. Je l'aime, tout simplement. S'il s'éclate, je m'éclate. Et s'il s'éclate, normalement, on gagne » a lâché Juan Mata, utilisé à 24 reprises depuis le début de la saison à Manchester United. Et qui sait qu’un grand Martial sera nécessaire aux Reds Devils pour faire tomber le PSG…