MU : La rumeur Koeman balayée

Viré du FC Barcelone il y a 10 jours, Ronald Koeman pourrait effectuer un spectaculaire rebond.

Une rumeur faisant savoir que le technicien néerlandais pourrait poser ses valises à Manchester ce week-end, afin de prendre la suite d’un Ole Gunnar Solskjaer qui n’a quasiment plus aucun soutien à Manchester United, est arrivée d’Angleterre ce mardi. Les gros matchs contre Liverpool et City ont été perdus, et c’est un véritable miracle si MU est toujours en course en Ligue des Champions. La situation est donc intenable pour le Norvégien, qui voit ses dirigeants se réunir à son sujet chaque jour, même si aucune décision n’a été prise. Résultat, le lien a inévitablement été fait avec Ronald Koeman, entraineur tout juste limogé par le club catalan, alors que ce dernier a aussi rapidement rebondi en faisant venir Xavi.

Three days after derby defeat, there are still no contacts between Manchester United board and other managers. No talks. 🚫🔴 #MUFC



Ole Gunnar Solskjær still supported by main part of board members. Joel Glazer only one who can change the situation - but there’s still no signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ