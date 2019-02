MU : Il demande à Martial de faire du Cristiano Ronaldo, et ça marche

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Au cœur d’un marché des transferts plus calme que prévu, Manchester United a attendu la dernière journée pour participer au « deadline day » à sa façon. En effet, le club anglais a annoncé la prolongation longue durée d’Anthony Martial. Tout proche de claquer la porte sous José Mourinho, l’attaquant français revit sous Ole-Gunnar Solskjaer, ce qui l’a incité à signer ce nouveau bail. Et le coach norvégien de souhaiter le meilleur à un Anthony Martial à qui il demande de s’inspirer de Cristiano Ronaldo. Tout simplement.

« C’est un finisseur fantastique, il est jeune et a beaucoup de capacités. Il est intelligent et comprend le jeu. Je ne connais pas beaucoup de joueurs avec sa vitesse d’exécution et ses qualités dans les 30 derniers mètres adverses. Je vais parler avec mon expérience dans ce club, et je pense qu’il peut réussir de grandes choses. Je suis ici pour aider et guider les joueurs. Et quand je discute avec Anthony, que je lui parle de la carrière de Cristiano Ronaldo et ce qu’il a connu à Manchester United et ce qu’il a fait pour arriver là, Anthony se dit qu’il aimerait bien faire la même chose », a expliqué le manager de Manchester United, qui a connu CR7 comme coéquipier chez les Red Devils, et sait en tout cas trouver les mots pour motiver ses joueurs, puisque Martial a signé jusqu’en 2024 à Manchester United.