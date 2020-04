MU : Cristiano Ronaldo crucifié par Ryan Giggs, c'est dur

Dans : Premier League.

Actuellement confiné à Funchal sur l'île de Madère, Cristiano Ronaldo est en train de vivre la première pause forcée de sa longue et belle carrière.

Depuis ses grands débuts chez les pros en 2002 sous le maillot du Sporting CP, CR7 n’a jamais vécu une telle situation. Absent des terrains depuis un mois, et la victoire de la Juventus contre l’Inter en Série A (2-0), Cristiano Ronaldo a très rarement été sur la touche pendant aussi longtemps lors des 15 dernières années. Preuve d’une longévité sans faille. Surtout que partout où il est passé, que ce soit à Manchester United (2003-2009), au Real Madrid (2009-2018) ou désormais à Turin, l'international portugais a toujours frappé les esprits en marquant beaucoup de buts et en remportant de nombreux trophées. Malgré tout cela, le joueur de 35 ans ne fait pas totalement l'unanimité auprès de ses anciens coéquipiers, et notamment chez les Red Devils.

En effet, selon Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie du onze de légendes de MU. Puisque pour l'actuel sélectionneur du Pays de Galles, des joueurs comme David Beckham, Wayne Rooney ou Ole Gunnar Solskjaer méritent plus leur place dans l’équipe-type de l’histoire de Manchester United que CR7. Un avis qui ne sera pas forcément partagé en Angleterre, où Cristiano a quand même marqué 118 buts en 292 matchs, avec des succès en Premier League (2007, 2008, 2009) ou en Ligue des Champions (2008).