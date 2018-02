MU : Cristiano Ronaldo, Bale, Griezmann ? Mourinho n'en veut plus

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Alors que de très grands joueurs offensifs sont annoncés du côté de Manchester United en vue du prochain mercato estival, Jose Mourinho a tenu à calmer tout le monde.

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Antoine Griezmann ont tous un point commun. S'ils évoluent en Liga à Madrid, les trois attaquants se retrouvent surtout dans le viseur de Manchester United pour la saison prochaine. Sauf que ces rumeurs n'ont désormais plus lieu d'être, puisque les Red Devils se sont bien renforcés durant le mercato hivernal. En recrutant notamment Alexis Sánchez, auteur de son premier but en Premier League avec MU face à Huddersfield le week-end dernier (2-0), le club mancunien n'a plus les mêmes besoins, même si Zlatan Ibrahimovic est sur le départ. C'est en tout cas ce que confirme le Special One.

« Nous avons Alexis, Lukaku, Martial et Rashford. Rashford peut jouer à la fois à gauche et à droite, tout comme Alexis. Et sauf Lukaku, ils peuvent tous jouer derrière en tant que deuxième attaquant », a avoué, sur AS, le technicien portugais, qui s'attèlera donc à faire valoir la puissance financière de son club anglais sur le marché des transferts en essayant de recruter de grands joueurs au milieu et en défense, mais pas en attaque.