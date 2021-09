MU : Cristiano Ronaldo a retrouvé son plus grand adepte

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Connu pour sa mentalité et son professionnalisme irréprochables, Cristiano Ronaldo va tenter de transmettre ses habitudes à ses nouveaux coéquipiers de Manchester United. Mais le Portugais n’aura pas à s’occuper du Français Raphaël Varane, déjà adepte depuis leur passage commun au Real Madrid.

Après 10 années passées au Real Madrid, Raphaël Varane retrouve d’anciennes connaissances à Manchester United. Le défenseur central recroise effectivement la route d’un certain Sir Alex Ferguson qui avait tenté de le recruter chez les Red Devils. « C'était un moment spécial pour ma famille et moi, a raconté le Français à Sky Sports. C'est incroyable de rencontrer une personne comme lui à l’âge de 18 ans. Après ça, tu sais que tu es destiné à jouer pour Manchester United. J'ai passé 10 ans à Madrid et maintenant je suis ici. »

Autres retrouvailles pour Raphaël Varane, celles avec Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier du Real Madrid dont il connaît parfaitement le professionnalisme au quotidien. « Je pense qu’il est le meilleur exemple au monde en termes d’éthique de travail et sur la mentalité de gagnant, a estimé l’ancien joueur du Racing Club de Lens. En jouant avec ce type de joueur, on s’améliore chaque jour. S’il joue toujours à un si haut niveau à son âge, c’est parce que son travail est incroyable. Je suis très heureux de jouer avec lui. »

Le nouveau défi de Varane

De toute façon, le vice-capitaine des Bleus n’a plus besoin de CR7 pour s’imposer certaines règles. « C'est ma mentalité. Je veux être meilleur, je veux progresser, je veux repousser mes limites. C'est un nouveau challenge pour moi, un nouveau championnat, une mentalité différente, une autre atmosphère. Tout est nouveau pour moi mais je prends du plaisir chaque jour depuis mon arrivée. C'est un grand challenge de ramener Manchester United au sommet, mais je sens que tout le monde veut gagner, qu'ils veulent accomplir de grandes choses avec ce club et c'est une énorme motivation pour moi », a annoncé Raphaël Varane.