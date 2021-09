Cristiano Ronaldo, le GOAT chassé par des moutons

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Quelques jours seulement après avoir emménagé dans un luxueux manoir dans la campagne de Manchester, Cristiano Ronaldo a déjà dû déménager. Comment un troupeau de moutons a perturbé les retrouvailles jusqu’ici parfaites entre le Portugais et les Red Devils…

Cristiano Ronaldo ne pouvait rêver mieux pour son grand retour à Old Trafford avec le maillot de Manchester United. Il a inscrit un doublé contre Newcastle (4-1) devant des supporters absolument conquis. Tout ne pouvait pas être tout beau tout rose. Si CR7 a ouvert le score contre les Young Boys Berne en Ligue des champions mardi, son équipe s’est inclinée (1-2). Et un autre événement extra-sportif a embêté la star portugaise. Le numéro 7 s’était installé il y a quelques jours dans un gigantesque et luxueux manoir de la campagne mancunienne avec sa femme Georgina Rodriguez et ses enfants. La cause ? Un troupeau de moutons à proximité.

« Les moutons sont trop bruyants le matin »

Une source a révélé les coulisses de cette décision au Sun. « Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans une campagne vallonnée et boisée, elle est également proche de moutons qui sont très bruyants le matin. Ronaldo est un grand professionnel, il accorde beaucoup d'importance au repos et à la récupération après les matchs, il a donc décidé qu'il était mieux, pour lui et sa famille, de déménager », a confié un proche du dossier au tabloïd anglais. Georgina Rodriguez avait posté une photo de son compagnon, Cristiano Ronaldo, avec leurs enfants, amusés par la présence des moutons. Plus que leur papa. La présence d’une route passante à côté du domaine a également joué dans la décision. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or aurait déjà retrouvé son bonheur avec une maison plus sécurisée, isolée et à proximité de sa demeure lors de son premier passage à Manchester United.