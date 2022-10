MU connait l’avenir de Cristiano Ronaldo, ça fait mal

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo ne sera pas retenu par Manchester United lors du mercato hivernal.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United. Désireux de rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions, CR7 a été proposé par son agent Jorge Mendes dans les plus grands clubs du monde : le PSG, Chelsea, le Bayern, l’Atlético de Madrid ou encore Naples. En raison de son âge et de son salaire, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé preneur. La situation sera-t-elle différente pour l’international portugais au mois de janvier ? Contrairement à cet été, Manchester United est en tout cas très ouvert au départ de Cristiano Ronaldo dans l’optique du mercato hivernal, l’équipe d’Erik ten Hag ayant trouvé son équilibre sans l’ancien Madrilène à la pointe de son attaque. Mais à en croire les informations obtenues par ESPN, il ne va pas être simple pour Cristiano Ronaldo de trouver un point de chute après la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo invendable au mercato d'hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le média croit savoir qu’en interne, les dirigeants de Manchester United ne se font guère d’illusions et s’attendent à ce que Cristiano Ronaldo reste au club jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en juin prochain. Un seul élément est susceptible de bousculer l’avenir de Cristiano Ronaldo et il est de taille : la Coupe du monde. Dans le cas où, à la surprise générale, le capitaine du Portugal réaliserait un Mondial exceptionnel au Qatar, l’intérêt qu’il suscite pourrait augmenter et par conséquent, certains clubs pourraient se positionner pour le recruter. Mais en dehors de ce scénario, il apparait pour l’instant comme totalement improbable de voir Cristiano Ronaldo être recruté par un cador européen lors du prochain mercato hivernal. Une mauvaise nouvelle pour Manchester United mais également pour le joueur, qui veut partir mais qui n’a décidément plus la cote exceptionnelle qui était la sienne tout au long de sa carrière.