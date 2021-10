Mohamed Salah Ballon d'Or, la rumeur relayée par Canal+

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

C'est dimanche que les votants pour le Ballon d'Or devaient avoir impérativement adressé leur bulletin. Et sur Canal+, le nom de Mohamed Salah a été évoqué de manière très sérieuse.

Dimanche, Mohamed Salah a été étincelant avec Liverpool, l’attaquant égyptien contribuant largement à la victoire historique des Reds à Old Trafford en signant un triplé. Au moment d’analyser la prestation de son équipe, Jürgen Klopp a été dithyrambique en évoqué la performance de Salah, dont il fait actuellement « le meilleur attaquant du monde. » Et nombreux sont ceux qui pensent que l’ancien joueur de l’AS Rome est au sommet de son art. Cependant, sur le plan personnel, l’attaquant de 29 ans n’a pas gagné de trophée collectif cette année, Liverpool perdant son titre en Premier League, et passant à la trappe dès les quarts de finale face au Real Madrid en Ligue des champions. Au moment où se boucle le vote du Ballon d’Or, lequel sera remis fin novembre à Paris, Mohamed Salah a des atouts, mais peut-être pas suffisamment, dans les mains. Et du côté de Canal+, on a fait monter le buzz en plein match. En effet, alors que Liverpool surclassait Manchester United sous la houlette d’un Salah éblouissant, Anthony Tobelem, journaliste de la chaîne cryptée qui commentait ce choc au sommet de la Premier League avec Jean-Luc Arribart en direct d’Old Trafford, s’est laissé aller à une grosse confidence.

Mohamed Salah apporte une victoire historique à Liverpool

« Tout ce que Salah touche se transforme en or, le jour où l’on clôture le vote pour le Ballon d’Or. Quel message envoyé par Mohamed Salah. Quand on porte le maillot de Liverpool et qu’on signe un triplé à Old Trafford, on ne peut pas faire mieux pour faire comprendre à toute la planète qu’il est actuellement le meilleur footballeur du monde. Peut-être pas en 2021, mais ces dernières semaines il n’y a pas le moindre doute (…) Salah est le roi d’Egypte, il est devenu le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League (…) Le nom de Mohamed Salah circule beaucoup ces jours-ci », a lancé le journaliste de Canal+ en plein direct, avant toutefois de préciser qu'évidemment en tant que Français on pouvait aussi croire dans les chances de Karim Benzema, tandis que Jean-Luc Arribart penchait plutôt pour Jorginho, même si ce dernier n'es pas attaquant.