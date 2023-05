Messi vers un gâchis, il appelle Arsenal à l’aide

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne devrait pas prolonger. L’Argentin va sûrement poursuivre sa carrière loin de la capitale française, et pourquoi pas en Angleterre ? Une destination plus alléchante que l’Arabie Saoudite sur le plan sportif.

Difficile de dire quel sera le prochain défi de Lionel Messi. L’Argentin va sans doute quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat en juin et plusieurs possibilités s’offrent à lui. La première, celle qui fait rêver de nombreux amateurs de football, le verrait retrouver le FC Barcelone. Tandis que d’autres pistent le mèneraient en Major League Soccer ou en Arabie Saoudite.

Saha le verrait bien chez les Gunners

Un exil du meneur de jeu serait pourtant un gros gâchis, estime Louis Saha, persuadé que le sextuple Ballon d’Or aurait son mot à dire en Angleterre, et notamment à Arsenal. « Je pense qu'il s'adapterait à n'importe quelle équipe du top 6 en Premier League, a imaginé le Français interrogé par OLBG. Lionel est un joueur très intelligent, il peut devenir un joueur type d'Arsenal. Il devra avoir un manager qui comprend qu'il ne courra pas toute la journée. Arsenal a-t-il les joueurs capables de tenir les rôles de Xavi et de Busquets ? Avec Messi, vous aurez la garantie d'avoir 20-30 buts par saison. »

« Il fera aussi des passes décisives dans beaucoup d'actions, a poursuivi l’ancien attaquant de Manchester United. Il faut trouver le bon équilibre qui l'aidera à s'intégrer. Mais ce serait excitant d'avoir Messi en Premier League. L’Arabie Saoudite ? C'est trop tôt. Il a encore beaucoup à offrir à n'importe quel club. Et je dis la même chose pour Cristiano Ronaldo. Ce serait super pour le pays d'avoir cette attraction. (...) Mais je ne comprendrai jamais pourquoi Ronaldo y est allé, et je me poserai la même question si Messi y va également. » En fin de carrière, il est forcément tentant d’accepter certaines offres ahurissantes.