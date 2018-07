Mercato : Partir au clash contre Mourinho, Martial va oser

Dans : Premier League, Mercato.

Comme son agent l’avait révélé le mois dernier, Anthony Martial veut quitter Manchester United cet été.

Barré par la concurrence, l’attaquant de 22 ans, à qui le manager José Mourinho a promis du temps de jeu en début de saison, sait qu’il retrouvera le banc des remplaçants lorsque les Mondialistes Romelu Lukaku et Marcus Rashford seront revenus. Dans l’idéal, le club mancunien aimerait le conserver et prolonger son contrat qui expire en 2019. Mais si l’on en croit The Sun, la porte serait ouverte pour Martial, à condition qu’il ne renforce pas un concurrent en Premier League.

Une contrainte que le Français refuse, lui qui est annoncé dans le viseur de Chelsea et Tottenham, d’où la possibilité d’un conflit entre l’ancien Monégasque et ses supérieurs. A noter que l’international tricolore, non retenu pour la Coupe du monde, ne serait pas forcément en position de force. En effet, MU envisagerait d’activer une clause lui permettant de prolonger le bail de Martial jusqu’en 2020. De quoi le retenir ou augmenter le prix de son transfert...