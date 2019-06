Mercato : Le PSG pourrait envoyer Hugo Lloris à Man Utd

Dans : Premier League, Mercato, PSG.

On le sait, le Paris Saint-Germain est en quête d'un gardien de but titulaire indiscutable, ce qui est une denrée rare si l'on en croit les hésitations du club de la capitale depuis quelques saisons. Après le départ de Gianluigi Buffon, et malgré le retour de prêt de Kevin Trapp et la présence d'Alphonse Aréola, le PSG travaille sur ce dossier, le nom de David De Gea revenant sans cesse. Et pour cause, le gardien de but espagnol de Manchester United entame sa dernière année de contrat avec les Red Devils, qui pourraient donc le vendre lors de ce mercato plutôt que de le voir filer pour 0 euro dans un an.

Et pour remplacer David De Gea, si ce dernier devait partir d'ici la fin du marché des transferts, le Sun affirme ce lundi que les dirigeants de Manchester United souhaitent faire venir Hugo Lloris de Tottenham. Le portier des Spurs et de l'équipe de France serait la priorité numéro 1 des dirigeants mancuniens. Seul souci, mais de taille, pour le Red Devils, le club anglais ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, et un gardien de la trempe d'Hugo Lloris peut difficilement accepter de ne pas jouer l'épreuve phare, surtout que Tottenham a brillé cette saison, ne s'inclinant qu'en finale face à Liverpool. Pour rappel, Hugo Lloris a encore trois ans de contrat avec les Spurs.