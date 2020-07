Mercato : Bientôt 120 ME, le transfert de l'été en approche

Dans : Premier League.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Manchester United déborde d’ambition dans l’optique du mercato estival.

Tout fraîchement ouvert en Angleterre, le mercato risque encore une fois de réserver son lot de surprises… et de transferts totalement dingues. Malgré la crise du Covid-19, qui a fortement impacté les finances de nombreux clubs, Manchester United se porte toujours très bien. Et les Red Devils pourraient rapidement le prouver puisque selon les informations obtenues par le Daily Mail, le troisième de Premier League risque de faire sauter la banque pour s’offrir les services de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund.

120 ME sur la table pour Sancho ?

Au cours des dernières heures, Manchester United a soumis au BVB une première proposition à hauteur de 100 ME. Un joli chèque que la formation de Lucien Favre a poliment refusé, ce qui n’a pas entaché la motivation des Red Devils dans ce dossier. Et pour cause, le tabloïd anglais affirme que Manchester United va revenir à la charge avec une proposition estimée à 120 ME pour le transfert de Jadon Sancho, auteur de 20 buts et de 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, mais qui a cruellement déçu après le confinement avec un état de forme jugé moyen et un état d’esprit qui laissait clairement à désirer. Reste que c’est un immense potentiel qui a encore le temps de se développer et de devenir monstrueux sur lequel Manchester United s’apprête à miser. Il sera maintenant à voir quel attaquant fera les frais de ce choix fort auprès d’Ole Gunnar Solskjaer : Marcus Rashford, Anthony Martial ou Mason Greenwood ? Les trois joueurs offensifs de MU ont été exceptionnels durant la fin de la saison de Premier League. Le technicien norvégien devra donc faire des choix forts...