Mercato : Accord trouvé, Leicester va passer de Mahrez à Ghezzal

Arrivé de Lyon gratuitement il y a un an, Rachid Ghezzal va repartir aussi sec de Monaco, mais pour un prix totalement différent. Le milieu de terrain algérien va remplacer son compatriote Riyad Mahrez à Leicester, puisque Sky Sports annonce un accord trouvé avec Monaco pour la somme de 13 ME. Le joueur de 26 ans a déjà passé sa visite médicale selon le média anglais, et va rejoindre les Foxes pour quatre saisons. Même si le passage de Ghezzal à Monaco aura été décevant, le club de la Principauté effectue une nouvelle belle affaire financière avec cette vente.