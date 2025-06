Prêté par le Bayern Munich à Tottenham la saison passée, Mathys Tel s'est engagé définitivement avec les Spurs jusqu'en 2031 a officialisé ce dimanche le club qui a gagné l'Europe League cette saison. Trois ans après son départ du Stade Rennais, l'attaquant s'installer donc durablement en Premier League

We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️