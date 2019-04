Martial joue à cache-cache à Barcelone, Solskjaer n’a pas aimé

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Sorti par le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions (0-1, 3-0), Manchester United n’a jamais vraiment inquiété son adversaire dans cette confrontation.

Malgré un onze plus offensif au retour, les Red Devils n’ont absolument pas existé au Camp Nou. Il faut dire que certaines individualités n’étaient pas au niveau attendu. On peut notamment citer Anthony Martial, totalement inoffensif sur son couloir gauche. Et qui a énormément déçu son manager Ole Gunnar Solskjaer. D’où le rappel à l’ordre lancé ce vendredi en conférence de presse.

« Certains joueurs doivent faire le point, savoir où ils en sont, mais beaucoup savent qu'ils peuvent progresser s'ils continuent à travailler, a confié le technicien. J'ai parlé en tête-à-tête avec eux, Anthony est l'un d'entre eux, pour leur dire ce que l'on attendait d'eux. Anthony a un talent incroyable. Il a prolongé son contrat, il sait que l'on croit en lui. Qu'il continue à travailler. »

Martial attendu au tournant

« Quand vous jouez à Manchester United, vous ne pouvez pas vous cacher, tout le monde peut voir notre niveau, a ajouté le Norvégien. On travaille à l'entraînement. Mais ce sont les performances sur le terrain qui détermineront où ils en sont dans leur carrière, qu'elle soit longue ou non, au jour le jour. C'est ce dont on a parlé, à Barcelone aussi. Dans un si grand stade, il faut se sublimer. Il n'y a nulle part où se cacher. Il faut prendre les bonnes décisions, c'est ce que j'attends de voir. » Pour garder les faveurs de Solskjaer, Martial devra franchir un cap lors des grands rendez-vous.