Martial à vendre, le nouveau MU se fera sans lui

Arrivé en 2015 à Manchester United avec beaucoup d'attentes autour de lui en provenance de Monaco, Anthony Martial n'a jamais su faire la différence pour s'imposer. Erik Ten Hag ne serait plus contre son départ.

Manchester United compte bien jouer les premiers rôles cette saison, que ce soit en Premier League ou en Ligue des champions. Malheureusement, les Red Devils peinent à se montrer réguliers. Le recrutement du dernier marché des transferts estival n'apporte pas les résultats attendus. Et d'autres joueurs ne sont clairement pas au mieux de leur forme. C'est notamment le cas d'Anthony Martial. Depuis le début de la saison, l'international français a participé à 9 matchs toutes compétitions confondues pour un petit but marqué. Le rendement de l'ancien de Monaco ne convainc pas du tout sa direction et son entraineur, Erik Ten Hag. En fin de contrat à l'issue de la saison avec une option pour prolonger d'un an, Martial ne sera pas retenu cet hiver en cas de belle offre.

Selon les informations de Fabrizio Romano dans The Daily Briefing, Manchester United s'est fait une raison concernant Martial, 27 ans désormais un grand espoir qui n'a jamais confirmé sur la durée. « Je crois comprendre que la situation reste la même qu'en juillet/août. Avec une proposition importante, Martial pourrait partir en janvier. Sinon, Man United serait heureux de le garder dans le cadre des rotations. Il n'a jamais été sur le point de partir cet été, car Manchester United n'a jamais reçu d'offre importante pour lui à ce moment-là », a notamment indiqué le journaliste italien, qui pense que les prochains mois seront décisifs concernant l'avenir d'Anthony Martial à United. Reste cependant à savoir quelle équipe sera prête à miser sur lui, alors que l'international français n'arrive plus à se montrer à son avantage depuis longtemps maintenant.