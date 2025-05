Manchester United vire tout le monde, 4 joueurs épargnés

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United vit une saison chaotique en Premier League mais peut encore sauver son exercice en cas de victoire finale en Ligue Europa. L'été prochain, de grands changements sont attendus lors du marché des transferts.

Les fans et observateurs de Manchester United seront plus que jamais attentifs à la fin de saison de leur club. Ce dernier peut sauver son exercice en remportant la Ligue Europa. En plus d'un trophée majeur, les Red Devils assureraient leur présence en Ligue des champions. Mais déjà, la gronde est réelle à Manchester. Les supporters mancuniens veulent être rassurés par le projet de Jim Ratcliffe et exigent des recrues de premier plan. Ruben Amorim, arrivé récemment à Manchester United, est disposé à changer totalement d'ère l'été prochain. Seuls quatre joueurs ne seraient pas mis en vente.

Manchester United veut passer à autre chose

Selon les informations du Daily Star, des ventes sont en effet désespérément attendues afin d'assainir les finances de Manchester United et permettre de nouvelles signatures. En l'état actuel des choses, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Amad Diallo et Patrick Dorgu sont les seuls joueurs qui ne seront pas concernés par une vente lors du marché des transferts. Tous les autres seront disponibles au départ en cas d'offres satisfaisantes. Parmi les joueurs avec la plus grosse valeur marchande : Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, André Onana, Alejandro Garnacho, Marcus Rashord, Antony, Rasmus Hojlund ou encore Matthijs de Ligt. Pas mal de clubs seront certainement tentés de faire des bonnes affaires à Manchester United. Le temps est venu de changer les choses. Mais attention aux nouvelles erreurs. Dans le passé, la direction des Red Devils s'est beaucoup trompée sur les profils recrutés. Et en cas de défaite en Ligue Europa, le ciel pourrait bien tomber sur la tête de Manchester United, bien loin de ses standards d'antan.