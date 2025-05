But et énorme polémique à Brentford - Manchester United

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Grosse tension autour du match entre Brentford et Manchester United ce dimanche à Londres.

Aussi apathique en Premier League qu’efficace en Coupe d’Europe, Manchester United a encaissé un deuxième but qui fait beaucoup discuter face à Brentford. Les banlieusards de Londres ont en effet marqué quand Matthijs de Ligt était au sol, et les locaux ne peuvent pas dire qu’ils n’ont pas vu le Néerlandais se tordre de douleur du début à la fin de l’action. Mais l’arbitre n’a pas arrêté le jeu, ce qui est son droit et même son devoir si aucune blessure dangereuse pour la santé du joueur n’est pressentie, et Brentford a continué à jouer pour poursuivre l’action et finalement marquer. Une action qui a provoqué la grosse colère des joueurs de Manchester United, même si le règlement est limpide à ce sujet, tant que le ballon n’est pas sorti ou que l’arbitre n’a pas décidé d’arrêter le jeu, celui-ci doit continuer.