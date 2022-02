Manchester United refroidit Pochettino et le Paris SG

Le nouvel administrateur de Manchester United, Richard Arnold, est arrivé pour remettre de l'ordre chez les Red Devils. Il doit préparer la saison prochaine notamment sur la question du futur manager et de l'effectif. Ces choix risquent de ne pas plaire à Paris.

Lors du prochain mercato estival, les regards seront essentiellement tournés vers les places fortes sur le plan européen : Madrid, Paris mais aussi Manchester. City mais surtout United. Les Red Devils doivent en effet remettre de l'ordre dans le club, jadis bien tenu par Sir Alex Ferguson. Les résultats sont décevants, le dernier titre remonte à presque dix ans, la dernière Ligue des Champions à presque 15 ans. Ralf Rangnick nommé en intérim devra céder sa place à un nouveau manager, dont le nom reste en suspens. Si Mauricio Pochettino a souvent vu son nom murmuré du côté d'Old Trafford, les choses sont bien plus complexes dans la réalité.

En effet, si l'ancien administrateur du club Ed Woodward voulait impérativement l'Argentin sur le banc de Manchester United, ce n'est pas le cas de son successeur au poste. Richard Arnold l'a remplacé depuis le 1er février 2022 et vise un autre nom pour le club selon le Sun, Erik Ten Hag. Le choix de l'actuel entraîneur de l'Ajax est validé par Ralf Rangnick qui intégrera la direction sportive à l'issue de la saison en cours.

