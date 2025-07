Manchester United pose 40ME pour un ancien Titi du PSG

À la recherche de plusieurs recrues offensives, Manchester United s’intéresse à Christopher Nkunku, le joueur de Chelsea cherche à quitter les Blues cet été. Les Red Devils seraient prêts à mettre 40 millions d’euros sur l’international français.

Après une saison cauchemardesque, Manchester United cherche à se reconstruire. Le bateau mancunien a pris l’eau de toute part lors de l’exercice 2024/2025. Et la rustine, Ruben Amorim semble avoir du mal à colmater les brèches. Sur le mercato estival, Man U cherche donc du renfort, notamment sur le plan offensif. Le board du club anglais a ciblé plusieurs attaquants notamment Christopher Nkunku. Le joueur de Chelsea veut quitter Londres cet été. Souvent utilisé en sortie de banc par Enzo Maresca, l’international français (14 sélections, un but) est en haut de la liste des Red Devils.

🚨 Chelsea have told Manchester United they will have to pay £35m if they want to sign Christopher Nkunku.



(Source: Mirror) pic.twitter.com/dCtHrRooA0