Manchester United : Cavani accusé de racisme, l’enquête est lancée !

Plutôt discret depuis son arrivée à Manchester United cet été, Edinson Cavani a réalisé un match plein dimanche après-midi à Southampton.

Remplaçant au coup d’envoi, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est entré dès la mi-temps. Et son apparition sur la pelouse a totalement changé le visage de Manchester United puisqu’Edinson Cavani a été l’auteur en l’espace de seulement 45 minutes d’une passe décisive et de deux buts, contribuant ainsi très nettement au succès des Mancuniens (2-3). En grande forme avant de défier le Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des Champions, l’international uruguayen s’est toutefois mis dans de sales draps en postant un message assez maladroit sur Instagram après la victoire de Manchester United.

Et pour cause, répondant à l’un de ses followers le félicitant pour ses deux buts sur Instagram, Edinson Cavani a publié « Gracias negrito », qui peut littéralement se traduire par « Merci petit noir ». Rapidement conscient de sa boulette, Edinson Cavani a vite supprimé le message, publié en story sur Instagram. Malheureusement pour lui, l’ex-buteur de Naples n’a pas échappé à la patrouille puisqu’il va faire l’objet d’une enquête approfondie de la Fédération anglaise de football. Cavani risque cher puisque les publications sur les réseaux sociaux sont couvertes par la règle E3 de la FA, qui stipule que si un commentaire comporte une référence à l’origine ethnique, la couleur, la race ou la nationalité d'une personne, alors il peut être considéré comme raciste et peut déboucher sur une sanction. D’après les barèmes en vigueur en Angleterre, Edinson Cavani risque jusqu’à trois mois de suspension pour ce message. Reste maintenant à voir si la FA parviendra à déterminer le caractère raciste du post d'Edinson Cavani, qui ne préparera finalement pas le choc face au PSG dans des conditions mentales optimales…