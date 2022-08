Manchester le coupe-gorge, Casemiro renforce sa défense

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

C’est l’un des transferts les plus surprenants de l’été. Taulier du Real Madrid avec qui il a gagné la Ligue des Champions pour la 5e fois, Casemiro a décidé de se laisser tenter par une aventure à Manchester United.

Le milieu de terrain attendait son permis de travail qui a fini par arriver, et il va donc pouvoir signer officiellement et s’entrainer avec ses nouveaux coéquipiers avant de se lancer dans le championnat de Premier League. Cette petite perte de temps sur quelques jours a en tout cas permis au Brésilien de se familiariser avec son nouvel environnement, et notamment le fait de poser ses valises à Manchester, ce qui n’a pas toujours été facile pour les Sud-Américains. Récemment, c’est l’épouse d’Angel Di Maria qui a dévoilé qu’elle était au bord du suicide durant la période où son mari évoluait à Manchester United. De son côté, Casemiro est visiblement très attentif à sa sécurité, et il a rapidement sollicité le club pour que lui et sa famille ne soient pas embêtés par d’éventuels malfaiteurs. En effet, les nouveaux venus, parfois un peu négligents à leur arrivée, reçoivent de la visite de cambrioleurs et c’est un problème pris très au sérieux par Manchester United.

Manchester, ça ne rassure pas

Casemiro ya ha recibido el permiso de trabajo y hoy se entrenará por primera vez con el Manchester United.



Lo normal es que vaya convocado este fin de semana para jugar contra el Southampton (sábado a las 13:30h).@relevo pic.twitter.com/KP5iApRhT9 — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) August 25, 2022

Depuis que Wayne Rooney a été cambriolé à plusieurs reprises il y a de nombreuses années de cela, le briefing de sécurité est de plus en plus poussé. Ainsi, The Sun révèle que si Casemiro et sa famille logent actuellement à l’hôtel, la sécurité du joueur recruté pour 80 millions d’euros est considéré comme une top priorité. Il devrait prochainement trouver une maison dans le quartier huppé de Cheshire, et pourquoi pas récupérer la maison d’un certain Paul Pogba, reparti à Turin. Mais la prudence est là aussi de mise, le Français ayant été cambriolé en mars dernier, les voleurs avaient même réussi à forcer son coffre. En tout cas, Manchester United est bien conscient que cela peut compter dans le choix des joueurs. « Beaucoup de stars étrangères n’apprécient pas le niveau de menace et de risque que cela représente d’habiter à Manchester, où des criminels peuvent les cibler en dehors du terrain. United ne prend aucun risque et s’assure que les joueurs ont la protection nécessaire », a ainsi fait savoir un membre de la sécurité des Red Devils au tabloïd. Avec une défense de fer derrière lui, Casemiro pourra en tout cas se sentir bien entouré à MU.