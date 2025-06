Manchester City complète son mercato au Barça

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après l’arrivée imminente de Joan Garcia, Marc-André ter Stegen va sûrement quitter le FC Barcelone cet été. Le gardien allemand pourrait rebondir à Manchester City qui doit envisager un éventuel départ du Brésilien Ederson.

Accusé de ne pas respecter les règles du fair-play financier en Angleterre, Manchester City ne s’interdit rien. Le récent troisième de Premier League continue tranquillement ses emplettes sur le marché des transferts. Après les arrivées de Rayan Cherki et du Néerlandais Tijjani Reijnders, les Citizens n’écartent pas la signature d’un nouveau gardien. Les Mancuniens ne sont pas à l’abri d’un éventuel départ du Brésilien Ederson, notamment convoité en Arabie Saoudite.

Ter Stegen est disponible

Connaissant les critères chers au manager Pep Guardiola, Manchester City se penchera sur un portier habile dans son jeu aux pieds. Un profil qui correspond à celui de Marc-André ter Stegen (33 ans). Ce vendredi, le média TEAMtalk confirme un intérêt des Mancuniens pour le gardien du FC Barcelone. L’ouverture de ce dossier fait suite aux récentes informations quant à la situation compliquée de l'Allemand en Catalogne. Suite à son retour de blessure en fin de saison, le capitaine du Barça comptait bien récupérer sa place de titulaire. Mais ses dirigeants en ont décidé autrement. A son retour de vacances, le portier de l’Espanyol Barcelone Joan Garcia va rejoindre les Blaugrana dans le cadre d’un transfert à 25 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Clause payée, le Barça va officialiser Joan Garcia https://t.co/NEFzCYhn9r — Foot01.com (@Foot01_com) June 13, 2025

Autant dire que le champion d’Espagne ne débourse pas un tel montant pour le laisser sur le banc. La place de numéro 1 étant réservée à la recrue, et sachant que le Polonais Wojciech Szczesny va prolonger en tant que numéro 2, le Barça devrait pousser Marc-André ter Stegen vers la sortie alors que son contrat expire en 2028. Une occasion à saisir pour Manchester City, mais aussi pour tous les autres clubs intéressés parmi lesquels on retrouve notamment Chelsea et Manchester United.