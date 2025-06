Man Utd ‍: Victor Osimhen devient fou

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Auteur d’une saison très solide du côté de la première division turc, Victor Osimhen veut absolument quitter Naples cet été. Le Nigérian pourrait atterrir en Angleterre. Manchester United est intéressé, mais l’échange pourrait être compliqué.

Trente-sept buts et huit passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues, voilà ce qui vous classe un attaquant. Cette saison, Victor Osimhen a illuminé le championnat turc du côté de Galatasaray. Envoyé en prêt l’été dernier par Naples, l’attaquant nigérian ne devrait pas s’éterniser du côté du champion d’Italie. Selon plusieurs médias anglais et turcs, Victor Osimhen est courtisé par de nombreuses écuries dont Manchester United. Les Red Devils veulent se reconstruire après l’une des pires saisons de leur histoire.

Un accord parait compliqué

Selon The Athletic, les demandes salariales de l’ancien lillois sont trop élevées pour le célèbre club anglais. Le joueur demande environ 400 000 livres par semaine. À cela, il faut rajouter le prix du transfert, approximativement 75 millions d’euros, montant de sa clause. Ruben Amorim travaille donc sur d’autres pistes en cas d’échec. Le Portugais piste Viktor Gyökeres qu’il a entrainé au Sporting. Interrogé sur le sujet Victor Osimhen par le média Metro, l’ancien joueur John Obi Mikel s’est exprimé sur une potentielle venue de l’attaquant du côté des Red Devils. Pour lui il n’y a pas de doute : « Je pense qu'Arsenal et Manchester United ont toujours besoin d'un attaquant. Je ne pense pas que Hojlund soit l'homme de la situation pour Manchester United. Il court partout et travaille dur, mais ce n'est pas lui qui marquera des buts, qui permettra à Manchester United d'entrer dans le top 4 et de remporter des trophées. Pour moi, Manchester United pourrait donc être la destination. Je ne veux pas le voir en Arabie saoudite pour l'instant, car il a encore beaucoup à offrir en Europe. Ce serait une honte de le voir partir là-bas. Alors peut-être qu'Arsenal, United, la Juventus et le PSG sont des options, » explique-t-il. La saison prochaine, Manchester United vise un retour dans le top 4 de Premier League et Victor Osimhen pourrait être un attaquant de choix dans cette quête.