Man Utd veut s'offrir un vice-champion olympique français

Auteur d’une belle saison conclue par un trophée acquis en FA Cup contre Manchester City, Jean-Philippe Mateta ne devrait pas poursuivre son aventure du côté de Crystal Palace. Le Français est convoité par Manchester United.

Après une saison historique, Crystal Palace pourrait perdre son attaquant français. Le vice-champion olympique avec l’Équipe de France est courtisé par Manchester United en prévision du mercato estival. À 27 ans, l’ancien joueur du Havre réalise une saison pleine. Avec 17 buts et quatre passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, Mateta est l'un des artisans des Eagles dans la conquête de la FA Cup. Ce jeudi soir, le journal l’Équipe a dévoilé que le natif de Sevran était présent dans une liste d’attaquants que courtise les Red Devils. Viktor Gyökeres et Matheus Cunha sont également présents. Le Portugais devrait signer du côté d’Old Trafford.

Jean-Philippe Mateta shared the #EmiratesFACup trophy with his mother ❤️ pic.twitter.com/JiIYNEuMD8