Man Utd ‍: Ruben Amorim bientôt viré ‍?

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Actuellement seizième de Premier League, Manchester United ne vit pas le début de saison rêvé. Les Red Devils battent jour après jour des statistiques de médiocrité. Ruben Amorim est déjà sous pression après une nouvelle contre-performance contre Fulham.

Après une défaite encourageante contre Arsenal, Manchester United pouvait avoir de beaux espoirs contre Fulham le week-end dernier. Mais les Red Devils n’ont pas su profiter de l’avantage donné par Leny Yoro. Bilan, un match nul 1-1 et une seizième place après deux journées avec un seul petit point au compteur. Cette semaine, la formation de Ruben Amorim devra se relancer contre Grimsby en League Cup avant de recevoir Burnley. Une semaine déjà cruciale pour l'entraîneur portugais qui est sous pression avant le derby contre Manchester City mi-septembre.

Ruben Amorim, un bilan médiocre

Ruben Amorim has 'no more excuses' and 'needs results quickly' at Manchester United after this weekend's draw against Fulham. #BBCFootball pic.twitter.com/xB4KBs213p — BBC Sport (@BBCSport) August 25, 2025

Avec un match nul ce week-end, Ruben Amorim a pris 28 points lors de ses 29 premiers matchs avec Manchester United. Un bilan famélique pour l’ancien entraîneur du Sporting CP. L’un des pires de l’histoire du club anglais. Le technicien portugais n’a remporté que sept petits matchs depuis son arrivée. Une situation qui irrite les légendes du club à l’image de Wayne Rooney. Sur la BBC, l’attaquant anglais a mis la pression à Amorim. « Il va devoir obtenir des résultats rapidement. Si pendant l’automne, cela ne change pas, la pression autour de lui augmentera, » explique-t-il notamment. Avec un pourcentage de victoires de 24,1%, Ruben Amorim a le rythme d’un club relégable depuis son arrivée. Le technicien portugais n’a jamais pu enchaîner deux victoires consécutives en Premier League pour l’instant. Transfermarkt explique qu’aucun manager depuis 2010 n’a mis moins de matchs pour atteindre 15 défaites en Premier League excepté les entraîneurs reprenant un club promu. Malgré un mercato ambitieux, la mayonnaise tarde à prendre du côté des Red Devils.