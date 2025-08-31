Man Utd ‍: Dibu Martinez tout proche de remplacer Onana

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Lassé des performances erratiques d'André Onana, Manchester United veut régler ce problème de gardien de but avant la fin du mercato. Si les Red Devils pensent à Senne Lammens, c'est Dibu Martinez qui est désormais attendu à Old Trafford.

Grâce à la victoire arrachée dans les ultimes secondes du match de samedi contre Burnley, Ruben Amorim s'est donné un peu d'air, l'entraîneur portugais étant clairement menacé. Pour essayer de booster leur équipe, et corriger un problème récurrent, le board mancunien travaille pour faire signer un gardien de but, Onana ne répondant pas aux attentes depuis plusieurs mois. Ces derniers jours, c'est le nom de Senne Lammens, le gardien de but belge, qui revenait le plus régulièrement pour rejoindre l'effectif de Manchester United. Mais ce dimanche, Fabrizio Romano confirme que les dirigeants du club anglais négocient avec Dibu Martinez, le portier international argentin d'Aston Villa.

Martinez prêt à quitter Aston Villa

🚨 Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.



Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Le journaliste italien précise qu'Emiliano Martinez a déjà négocié les termes de son futur contrat avec Manchester United, si l'intérêt des Red Devils se concrétisait d'ici lundi soir, date de la fin du mercato. De même, les Mancuniens ont déjà commencé à discuter avec les dirigeants d'Aston Villa afin de ne pas perdre de temps si, comme ils le craignent, le dossier Senne Mammens échoue. Du côté d'André Onana, aucune piste sérieuse n'est évoquée, ce dernier risque donc de glisser vers les tribunes d'Old Trafford si aucun club ne se propose pour le recruter. Compte tenu de son salaire à Manchester (7,3 millions d'euros), et de ses performances, on ne risque pas de se bousculer.