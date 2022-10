Man Utd : Cristiano Ronaldo agresse Ten Hag

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo n'y arrive plus du tout sous les couleurs de Manchester United. Le quintuple Ballon d'Or semble proche d'un départ cet hiver lors du mercato.

Manchester United espérait sans doute mieux du retour de Cristiano Ronaldo en 2021. Le Portugais affichait de son côté de grandes ambitions avec les Red Devils. Mais rien ou presque ne s'est passé comme prévu. Manchester United ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions et l'apport collectif de CR7 a posé question. Malgré l'arrivée d'Erik Ten Hag au club, rien n'a changé. En effet, le coach néerlandais ne compte plus forcément sur les services d'un Ronaldo qui avait la tête ailleurs l'été dernier concernant son avenir à United. Depuis le début de la saison, l'ancien du Real Madrid affiche des statistiques faméliques : 1 but et 1 passe décisive en 9 matchs disputés toutes compétitions confondues. Bien loin de ses standards habituels. La presse anglaise s'accorde à dire que les tensions sont palpables entre Ten Hag et CR7.

Cristiano Ronaldo, le point de non-retour

Selon les informations de The Times, la relation entre le Portugais et le Néerlandais est presque rompue. Pour ne rien arranger, Cristiano Ronaldo serait plus que consterné par les séances d'entraînement et la tactique mise en place par l'ancien coach de l'Ajax. CR7 considèrerait Ten Hag comme un entraineur têtu et rigide, attaché à une méthode qui ne marche pas. Une information choc, alors que l'avenir du Portugais de 37 ans semble bouché à Manchester United. Une situation problématique qui ne favorise pas la préparation de Ronaldo pour sa dernière Coupe du monde avec le Portugal. Ce dimanche, Manchester United se déplace à Everton en Premier League. L'occasion d'en savoir plus sur le rôle que va maintenant jouer Ronaldo. Reste à savoir aussi où le quintuple Ballon d'Or pourrait rebondir, alors que de nombreux clubs européens ne sont pas chauds pour payer son salaire (17 millions d'euros). Seul Galatasaray est semble-t-il prêt à faire une folie pour le Portugais et ce, dès cet hiver.