Man Utd abandonne Gyokeres et fonce à Rennes

Après une saison cauchemardesque, Manchester United cherche à se renouveler pour démarrer un nouveau cycle. À la recherche d’un attaquant de pointe, les Red Devils ont trouvé leur bonheur en France du côté de la Bretagne.

Une triste 15e place en Premier League et une finale d’Europa League perdue. Voici ce qui résume l'année de Manchester United en 2024/2025. Les Red Devils ont réalisé l’une des pires saisons de son histoire. Cet été, Ruben Amorim va vouloir faire du tri et reconstruire un effectif compétitif. Cinquième pire attaque du championnat d’Angleterre, Manchester United est à la recherche d’un numéro neuf pour épauler Rasmus Højlund. À la bataille avec Arsenal notamment pour signer Viktor Gyökeres, les Red Devils devraient se rabattre sur un joueur de Ligue 1 moins couteux.

🚨 BREAKING: After completing the signing of Bryan Mbeumo, Manchester United will then focus on the signings on Viktor Gyokeres & Emiliano Martinez. United are also looking at Adam Wharton from Crystal Palace. There’s also strong interest in Antoine Semenyo. #MUFC pic.twitter.com/8Ao3AlMSTr